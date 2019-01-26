شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك أبناء زايد.. مصريون يهنئون المنتخب الإماراتى بعد التأهل لنصف نهائى كأس آسيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من المهتمين بالشأن الرياضى والكروى المصرى، من مشاهير الفن، ونجوم سابقين ومحللين للعبة، على تهنئة المنتخب الإماراتى، بعد صعوده لدور نصف النهائى ببطولة كأس آسيا 2019.

هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، علق قائلاً: " مبروك من القلب لمنتخب الأبيض الاماراتي .شرفتوا العرب .نصف نهائي عربي خليجي.فارس جمعة اسم علي مسمي فارس الفرسان وبطل هذا الزمان .امنحوه وسام الشجعان".



هيثم فاروق

أما الملحن عزيز الشافعى، فقد حرص على تهنئة الشعب الإماراتى قائلاً: " مبروووووك الإماراااات الغالية الصعود لنصف نهائي كأس أسيا".



عزيز الشافعى

وكتب المحلل الرياضى خالد بيومى عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للإمارات".



خالد بيومى

المعلق الكروى أحمد عبده، علق قائلاً: "مبرووووك صعود المنتخب الإماراتى لنصف نهائى كأس أمم آسيا، وملاقاة منتخب قطر.. نتمناها قمة كروية".

فيما علق محسن صالح، مدرب منتخب مصر السابق قائلاً: " مبروووووووووووووووووووووك التأهل.. عيال زايد إلي الدور قبل النهائي في بطولة كأس آسيا".



محسن صالح

أما وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، علق بقوله: " مبروك للمنتخب الإماراتي الوصول لقبل النهائي ...ان شاء الله مباراه كبيره بين قطر والإمارات وبالتوفيق للفائز في المباراة النهائية".



وائل جمعة

وتأهل منتخب الإمارات للدور النصف النهائى فى كاس أمم أسيا 2019 بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد، مساء اليوم.