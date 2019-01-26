شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بكأس العالم للشيش فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء أبو القاسم لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 64 فى كأس العالم باليابان بالفوز فى جميع مبارياته بالدور الرئيسى لمواجهة لاعب كندا. و يشارك فى هذه البطولة بجانب أبو القاسم كلا من ، محمد عصام و محمد ماهر حمزة و محمد حسام حسن . و يرأس البعثة فى هذه البطولة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

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