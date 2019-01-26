فوز الأهلى والزمالك والطلائع فى خامس جولات قبل نهائى دورى الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره القناة بنتيجة 3 / 0، فى إطار لقاءات خامس جولات دور قبل نهائى دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 . كما شهدتهذه الجولة فوز كلا من سموحة على سبورتنج 3 /0 وهليوبوليس على الداخلية 3 /1 وطنطا على الشمس 3 /2 . كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز طلائع الجيش على الشرقية للدخان 3 /1، الطيران على بنى سويف 3 /0 والاتحاد السكندرى على بتروجت 3/1 والزمالك على مصر للبترول 3 /1.

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