يوسف: الأهلي حقق 3 مكاسب.. مصاب وحيد تعافى.. ولا يوجد شيء اسمه انسجام

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح محمد يوسف المدرب العام للأهلي بأن الفريق حقق 3 مكاسب من خلال الفوز على مصر للمقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري الممتاز، موضحًا أن صلاح محسن فقط من تعافى من الإصابة، واعتبر أن الصفقات الشتوية لا تحتاج لانسجام قبل الدخول في المباريات.

وقال محمد يوسف في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "لدينا عدد من المكاسب في مباراة المقاصة، بداية من الخروج بدون إصابات بعد سلسلة من المباريات شهدت فقدان لاعب أو اثنين في كل لقاء بسبب الإصابة وهو شيء غريب للغاية."

وتابع: "أيضًا، تسجيل الصفقات الجديدة للأهداف مثل حسين الشحات ورمضان صبحي، مع الظهور الجيد من جانب ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، سيكون أمر جيد مستقبلًا بالنسبة لأداء العناصر الجديدة."

وأضاف: "الأمر الثالث هو أننا قدمنا أداء جيد وهو شيء مميز على مستوى الثقة بالنسبة للفريق كما أنه يخدم أفكار المدير الفني لتطوير الفريق من أجل الظهور بمستوى أفضل."

وتحدث عن حالة المصابين، وموعد عودتهما للمباريات: "حتى الآن استعادنا لاعب واحد وهو صلاح محسن الذي شارك بالتدريبات قبل مباراة مصر للمقاصة لكون مشاركته في المباريات ترجع إلى قرار الجهاز الفني فقط، أم وليد أزارو وباقى اللاعبين فأمامهم بعض من الوقت."

ورد على السؤال بشأن دخول الصفقات الجديدة في المباريات سريعًا بدون الحاجة لوقت من أجل الانسجام: "الصفقات الشتوية تأتي دائما من أجل سد احتياجات الفريق ولا يوجد وقت للانسجام، كما أن الأهلي حين يتعاقد مع لاعب يكون الأفضل في فريقه وجاهز دائمًا من أجل المشاركة."

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون رد، واستطاع أن يتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب.