صفقة الزمالك الجديدة.. رحّب بالأهلي.. فاوضه ليستر وتوتنهام.. وأزمة برتغالية أعادته لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع أحمد سيد "زيزو" المحترف في صفوف موريرينسي البرتغالي حتى 2022 في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.

مصدر بنادي الزمالك صرح في وقت سابق لمصراوي، أن النادي البرتغالي سيحصل على 300 ألف دولار مقابل بيع زيزو ليصبح ثاني صفقات الزمالك بعد المغربي خالد بو طيب.

صاحب الـ23 عامًا خاض عديد من التجارب قبل انتقاله، وهذا ما سوف يسلط عليه الخليج 365 في التقرير التالي:

تجربة بلجيكية

في عام 2013 بدأ زيزو مسيرته الاحترافية بعدما انتقل إلى صفوف ليرس البلجيكي قادمًا من صفوف وادي دجلة إلا أنه في موسمه الأول ببلجكيا لم يشارك زيزو سوى في خمس مباريات بواقع 290 دقيقة.

وفي موسمه الثاني ببلجيكا، استطاع زيزو صانع ألعاب ليرس أن يشارك في 35 مباراة في جميع المسابقات أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهم.

وضع زيزو في موسمه الثالث ببلجيكا لم يختلف عن موسمه السابق حيث سجل هدفين وصنع مثلهم في 19 مباراة.

الانتقال للبرتغال

زيزو قرر خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية من خلال الانتقال لفريق ناسيونال ماديرا البرتغالي حيث شارك في موسمه الأول 31 مباراة أحرز ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف.

وفي الموسم التالي، انتقل زيزو لفريق موريرينسي ليشارك في 25 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع مثله.

أزمة مع موريرينسي

في مايو من العام الماضي كشف زيزو تفاصيل أزمته مع ناديه موريرينسي بعدما نشر مشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

زيزو قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه كان مجبرًا على التواجد في البرتغال بعد سفر جميع زملائه بالفريق عقب انتهاء الموسم الكروي، وأبدى استياءه من طريقة المعاملة التي اعتبرها لا تليق بما قدمه للنادي على مدار موسم كامل.

واعتبر الجناح المصري أن ناديه يضع العراقيل أمامه دون مبرر، وأنه أصبح مطالبًا بقضاء 17 ساعة صائمًا بعيدًا عن عائلته، قبل أن يقوم في وقت لاحق بحذف المنشور.

وأوضح زيزو أنه لم يكن يقصد أنه محتجز بالنادي البرتغالي أو حبيسًا لجدرانه ، حيث كتب منشوره مندفعًا بفعل افتقاده لعائلته، وهو ما دفعه لحذفه، مؤكدًا أن الأزمة تتمثل في إصرار إدارة موريرينسي على بقائه تحت الملاحظة الطبية رغم اكتمال شفائه منذ أكثر من أسبوعين.

زيزو كشف في تصريحات خاصة لمصراوي سبب تفضيله عرض الزمالك، قائلاً :"عودتي من رحلة الاحتراف إلى نادي الزمالك، كانت بسبب أزمة في "الفيزا" الخاصة بعودتي إلى البرتغال".

وواصل "النادي البرتغالي لم يستطيع إنهاء الإجراءات لعودته خلال الفترة الماضية".

رغبة إنجليزية

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية أعلن زيزو أنه تلقى عرضين من جانب ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين من أجل الحصول على خدماته.

زيزو كشف في تصريحات لمصراوي، أن مسؤولو الناديين تابعوه خاصة نادي ليستر سيتي، بينما نال إشادة من نادي توتنهام بعد المستوى الذي قدمه مع فريقه البرتغالي في الموسم الماضي.

لا يستطيع أحد رفض القطبين

قبل بداية الميركاتو الشتوي كشف زيزو موقفه من العودة لمصر، قائلاً إنه حريص على البقاء في أوروبا من أجل استكمال مشواره الاحترافي.

زيزو أضاف في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"لا أرغب في العودة لمصر حاليًا، لكن في حال طلب الأهلي ضمي سيختلف الأمر".

وواصل :"لا يستطيع أحد أن يرفض الأهلي أو الزمالك، كونهما أهم ناديين في مصر وإفريقيا ، لكنه حريص على البقاء في أوروبا".