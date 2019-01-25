عضو مجلس الأهلي ينشر صورة تكريم الوفد عبر تويتر

طارق قنديل كتب – محمد اللاهوني وعبد الرحمن أبوهاشم نشر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة تجمعه بالمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد على هامش تكريمه ممثلاً عن مجلس إدارة القلعة الحمراء في الاستفتاء السنوي لأفضل رياضي والذي تنظمه بوابة الوفد. وكتب قنديل عبر حسابه بموقع تويتر:" اليوم وتكريم حزب الوفد للنادي الأهلي أفضل نادي محلي وأفريقي عن عام ٢٠١٨". أفضل نادي محلي وأفريقي عن عام ٢٠١٨". وشهد مقر حزب الوفد حفل تكريم الفائزين في استطلاع الأفضل رياضيًا 2018 في مصر والوطن العربي، والذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا والقيادات الوفدية، لتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع. ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

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