مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال بالشوط الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي

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تقدم نادي مانسشتر يونايتد على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات ضمن الدور الرابع منكأس الاتحاد الإنجليزي.
افتتح ألكيسيس سانشيز التسجيل في شباك أرسنال، بالدقيقة 31 وسجل الهدف الأول، ثم سجل
شاهد الأهداف..
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