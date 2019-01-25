مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال بالشوط الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي

ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تقدم نادي مانسشتر يونايتد على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات ضمن الدور الرابع من

كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح ألكيسيس سانشيز التسجيل في شباك أرسنال، بالدقيقة 31 وسجل الهدف الأول، ثم سجل

جيسي لينجارد هدف التعزيز بعدها بدقيقتين، في الدقيقة 33، قبل أن يسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف تقليص الفارق بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

شاهد الأهداف..