نصف نهائي كأس أسيا.. الإمارات وقطر في مواجهة عربية

الامارات وقطر (أرشيفية)

كتب: أحمد البادي

اختتمت اليوم آخر مواجهات دور ربع نهائي كأس آسيا، بالبطولة المقامة بدولة الإمارات، وشهدت تأهل كل من الإمارات وقطر وإيران واليابان إلى نصف النهائي.

وسيواجه منتخب الإمارات نظيره القطري في مواجهة عربية خالصة بنصف نهائي كأس آسيا، بينما تواجه اليابان نظيرتها إيران بنفس الدور.

وتأهلت الإمارات إلى نصف نهائي كأس أسيا بعدما فازت على أستراليا بهدف نظيف، بينما تأهل المنتخب القطري إلى دور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وكان منتخب الإمارات صعد من مرحلة المجموعات بتصدر مجموعته برصيد خمس نقاط، بعد الفوز على منتخب الهند والتعادل مع منتخبي البحرين وتايلاند، ليتأهل بعد ذلك إلى

دور الـ16 ويواجه منتخب قيرغيزستان ويفوز عليه بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان مركز الوصيف أفضل مركز حققه منتخب الإمارات، في نسخة كأس آسيا عام 1996 حينما استضافت الإمارات البطولة الآسيوية وكانت قد خسرت بالركلات الترجيحية أمام السعودية، كما حققت الإمارات المركز الثالث في النسخة الماضية من كأس آسيا 2015 بعد الفوز على العراق في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ، وحصلت على المركز الرابع في نسخة 1992 بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام الصين.

بينما صعد العنابي من مرحلة المجموعات بعد تصدره لها

برصيد تسع نقاط بعد الفوز على كل من لبنان وكوريا الشمالية والسعودية ليواجه منتخب العراق في دور الـ16 ويفوز عليه بهدف نظيف.

بعد ذلك نجح العنابي بتخطي عقبة كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي بهدف نظيف، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا ويواجه منتخب الإمارات في مواجهة عربية خالصة، وضمان تواجد منتخب عربي في نهائي كأس أسيا بنسخة 2019.

وصنع منتخب العنابي التاريخ بعد صعوده للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، وشهدت نتائج المنتخب القطري غزارة تهديفية بتسجيله 12 هدف ليكون المنتخب الأكثر تسجيلًا بالنسخة الحالية من البطولة حتى الأن، بالإضافة لنظافة شباكه وعدم دخول مرماه أي هدف.

وكان المركز الخامس أفضل مركز حققه منتخب قطر في تاريخه بنسخة عام 1988.

الجدير بالذكر أن منتخب العراق كان آخر منتخب عربي يحصل على كأس آسيا عام 2007.