اونلاين | يلا شوت الجديد الشوط الاول .. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد الشوط الاول .. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2019، الدور 4، فهل ينجح الجانرز بسحق المانيو والفوز عليه، بعد أن حقق الأخير سلسلة إنتصارات في الفترة الأخيرة، ولم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز عليه للمرة الأولي منذ فترة طويلة، أم سيكون للشياطين الحمر بقيادة سولشاير رآي آخر في هذه المواجهة الصعبة.

تنطلق المواجهة بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد مباشر

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