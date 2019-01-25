اونلاين | kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

في التاسعة و55 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب "الإمارات"، يستضيف فريق "أرسنال" الإنجليزي نادي "مانشستر يونايتد"، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يخوض مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا ويرغب في الحفاظ على نتائجه الجيدة التي حققها بعد إقالة مدربه السابق جوزيه مورينو.

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال على قنوات بي إن سبورت، وذلك في تمام الساعة 9:55 بتوقيت القاهرة.

ويلعب المصري محمد النني ضمن صفوف "أرسنال" الإنجليزي والذي شارك في المباراة الأخيرة لفريقه.

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

ارسنال صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور القادم من هذه البطولة، الجانرز استطاعوا أن يبلغوا هذا الدور عقب التأهل على حساب فريق بلاكبول بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي سولشاير فيأمل في استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأها مع الفريق منذ أن تولى المهمة بشكل مؤقت خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل لهذا الدور بعد أن فاز على فريق ريدينج بهدفين دون مقابل، ليكون الشياطين الحمر ضمن الفرق المتأهلة للدور الرابع من البطولة الأقدم في تاريخ اللعبة.

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

موعد مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

وقد تقرر أن تٌجرى أحداث لقاء مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بالنقل الحي والمباشر لمباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على أن يقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

وبعد مرور 20 عاما تغير الحال مع تراجع قوة الناديين في الدوري الممتاز، كما تعاني كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة بريقها.

كما اختفت الحدة التي كانت تصاحب مواجهات الفريقين سابقا، لكن في لقاء يوم الجمعة في شمال لندن ستبرز رغبة اليونايتد، بطل الكأس 12 مرة، والذي جدد شبابه مع المدرب أولي جونار سولسكاير، في تحقيق الانتصار الثامن على التوالي منذ تولى المهاجم السابق قيادة الفريق مؤقتا الشهر الماضي.

وأعاد المدرب النرويجي آمال اليونايتد في الصعود للمربع الذهبي بالدوري الممتاز، إذ يحتل المركز السادس حاليا بالتساوي مع آرسنال الخامس في رصيد النقاط (44 نقطة) وبفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وحامل لقب الكأس.

kora online | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد youtube بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | kora star يلا شوت