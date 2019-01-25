رياضة | رسميا.. موناكو الفرنسي يعلن إقالة تيري هنري وعودة جارديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. موناكو الفرنسي يعلن إقالة تيري هنري وعودة جارديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الجمعة، رسمياً إقالة تيري هنري من تدريب الفريق وعودة ليوناردو جارديم المدرب السابق.

ووقعت إدارة نادي موناكو عقداً لمدة عامين ونصف مع جارديم، وسيتولى المهام الفنية للفريق بدايةً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح النادي في بيان رسمي: "قرار إقالة المدرب ليوناردو جارديم كان سابق لأوانه، لقد كان واحد من المدربين الذي صنعوا التاريخ في موناكو، واليوم يسعدنا القول أن القصة لم تنته بعد".

وتابع: "تيري هنري هو أسطورة كرة القدم لكن الظروف المعاكسة ، وخاصة الإصابات العديدة للاعبين، لم تسمح له بإخراج الفريق بفاعلية وسرعة من الأزمة. نود أن نشكر تيري هنري على مواجهة هذا التحدي وقبول تدريب فريقه الأم خلال وقت عصيب".

وأكمل: "ربما استغرق الأمر وقتًا أطول لتنفيذ ما كان مخططًا له. لسوء الحظ ، ليس لدينا الوقت وعلينا التصرف والرد على الفور. لهذا السبب اتخذنا قرارًا بإنهاء تعاوننا مع تيري هنري".

جدير بالذكر أن نادي موناكو يحتل حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.