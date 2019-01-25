رياضة | المصري يقرر الاستغناء عن محمد كوفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يقرر الاستغناء عن محمد كوفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، الاستغناء عن خدمات البوركيني محمد كوفي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يرحل كوفي لأحد الأندية السعودية التي تنافس في دوري الدرجة الأولى، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحاول مسؤولو المصري تجديد عقد المدافع الدولي مع الفريق للاستمرار في بورسعيد مواسم أخرى مقبلة، ولكنه رفض في ظل رغبته في الحصول على مبلغ مالي محدد لا يناسب إمكانيات المصري المادية، وأيضاً لدخوله في عدة أزمات خلال الفترة الماضية مع مسئولي النادي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته السنوية.

وكان المصري قام بفسخ التعاقد مع توريك جبرين، بالأيام الماضية بسبب تأخر مستحقاته ورغبته في الرحيل عن صفوف النادي.

وحقق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، فوزًا على المقاولون العرب، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري العام.

