رياضة | بياتيك يكشف عن أول انطباعاته بعد الانتقال لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بياتيك يكشف عن أول انطباعاته بعد الانتقال لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث النجم الدولي البولندي كريزستوف بياتيك، عن أول انطباعاته التي يشعر بها بعد الانضمام لنادي ميلان الايطالين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وقال بياتيك في تصريحات صحفية: "شيء لا يصدق! لقد انضممت إلى نادي ضخم وحيث أريد تحقيق أحلامي وتطوير نفسي واتخاذ الخطوات المهمة في مسيرتي. ليس لدي أي شكوك في أنني اتخذت القرار الصحيح. أشعر بالارتياح".
وتعد صفقة انتقال بياتيك من جنوى إلى الروسونيري في غاية الأهمية، حيث يعاني الميلان من نقص كبير في الخط الهجومي، وخاصة بعد رحيل جونزالو هيجوايين إلى صفوف تشيلسي الانجليزي.
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