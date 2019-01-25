رياضة | انطلاق مشروع "نافس" لإعداد البطل الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مشروع "نافس" لإعداد البطل الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الوسط الرياضي انطلاق فكرة جديدة ومبتكرة من الممكن أن تمثل نقلة تاريخية للرياضة المصرية خاصة أنها تساهم فى إعداد بطل أوليمبي يمثل مصر بقوة فى الدورات الأوليمبية.

وعُقد مؤتمر صحفي حضره العديد من وسائل الإعلام مع عدد من الرياضيين وذلك للإعلان عن إنطلاق مشروع "نافس" الذى يساهم فى إعداد البطل الأوليمبي من خلال تذليل العقبات التى يواجهها سواء ما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بظروف البطل الصغير الدراسية، وقد أثنى الحاضرون على الفكرة وتمنى الجميع للفكرة النجاح.

وعلى الفور انطلقت اليوم الجمعة أولى منافسات إعداد الأبطال فى لعبة التنس الأرضى تحت ١٤ سنة للبنين والبنات بأحد أندية مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة والتى يتبارى فيها مائتا متنافس ومتنافسة والتى تنتهى فعالياتها الثلاثاء المقبل.