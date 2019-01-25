رياضة | أسطورة بايرن ميونيخ يُلمح لرغبته في اللعب بهذا الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة بايرن ميونيخ يُلمح لرغبته في اللعب بهذا الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الفرنسي فرانك ريبيري، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن الدوري الذي يتمنى أن يلعب له خلال السنوات المقبلة.

وقال ريبيري في تصريحات صحفية: "يعجبني الكالتشيو أحب الدفاعات القوية سنرى في المستقبل ،، سألعب كرة القدم لثلاثة أعوام أخرى أشعر بأنني في حالة صحية جيدة".

الجدير بالذكر أن أمر رحيل نجم البافاري قد يكون قريبًا للغاية، في ظل كثرة إصاباته، وكبر سنه، والذي سيفتح الباب أمام التعاقد مع لاعبين جدد ومنح الفرصة لللشباب.