رياضة | خطوة واحدة تفصل خاميس رودريجيز عن العودة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل خاميس رودريجيز عن العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد عودة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الألماني، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني وقطع إعارته.

وقال رامون كالديرون رئيس النادي الأسبق لصحيفة "بيلد الألمانية" "مسألة عودة اللاعب إلى مدريد، مرتبط بشكل كبير بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب النادي مرة أخرى".

وأضاف "سيكون هناك تغييرات عديدة في ريال مدريد الصيف القادم، التكهنات حول تولي جوزيه مورينيو تدريب الفريق مُجددًا، إن حدث هذا فلا أعتقد أن خاميس سيعود".

وتابع حول رغبة اللاعب في العودة لريال مدريد، "كيف يمكنني ألا أتفهم هذا؟ ريال مدريد أعظم نادِ في العالم، وخاميس لاعب رائع يمتلك مهارات كبيرة ورؤية جيدة ويحسن التصرف بالكرة، جماهير مدريد تحب تلك النوعية من اللاعبين".

وشارك خاميس في 13 مباراة هذا الموسم مع الفريق مُقسمة ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، مُسجلًا 3 أهداف ومُقدمًا تمريرتين حاسمتين في مجمل دقائق هش للغاية وصل إلى 651، بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة من 24 نوفمبر حتى مطلع العام الجديد.