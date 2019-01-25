رياضة | عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير مهدي بن عطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير مهدي بن عطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، منذ قليل عن حسم مستقبل النجم الدولي المغربي مهدي بن عطيه، مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير "روميو أجريستي" فإن يوفنتوس أتم بيع مدافعه مهدي بن عطية إلى نادي الدحيل القطري، على أن يتسلم اللاعب مبلغ 5 ملايين يورو كراتب صافي كل عام.

وكان بن عطية قد خرج من حسابات المدير الفني ماسيمليانو أليجري، حتى صار اللاعب الرابع في خط دفاع البيانكونيري، خاصة بعد أن عاد ليوناردو بونوتشي إلى صفوف اليوفي مرة أخرى من ميلان.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق تم بين يوفنتوس وبين المدافع الدولي الأوروجوياني مارتن كاسيريس، ومن ثم فإن المدرب أليجري لم يعد لحاجة لخدمات بن عطية.