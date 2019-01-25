رياضة | ميلان يجهز لخطف صفقتين على مستوى عملاق في الميركاتو الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يجهز لخطف صفقتين على مستوى عملاق في الميركاتو الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي ميلان الايطالي يسعى للتعاقد مع عدد من النجوم ذوي الخبرة والمستويات المميزة، من أجل المنافسة على البطولات.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، الروسوينيري، يجهز لضربتين كبار، بالتعاقد مع يانيك كاراسكو، بالإضافة إلى مسعود أوزيل.

الجدير بالذكر أن اسم كاراسكو قد تردد بكثرة خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، بينما يعيش أوزيل فترة غير جيدة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، ومن المحتمل أن يكون موعد مغادرته قد أقترب.