رياضة | ريال مدريد يُحدد بديل مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُحدد بديل مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الإسباني جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع "البرنابيو"، إن سولاري يرغب في تدعيم الجبهة اليسري للملكي في الموسم القادم، وأبدي إعجابه الشديد بجونيور لاعب بيتيس، بعد متابعة أداءه في الليجا.

ويجهز فريق ريال مدريد مبلغ قيمته 30 مليون يورو، بالاضافة إلي تقديم ثيو هيرنانديز أو أشرف حكيمي علي سبيل الإعارة، من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب الإسباني في الصيف القادم، لتدعيم الجبهة اليسرى للموسم المقبل.

ولا يعتمد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد علي الظهير البرازيلي مارسيلو بشكل أساسي هذا الموسم، ويفضل مشاركته في المباريات الهامة فقط، والاعتماد علي الشاب ريجيلون في بعض المواجهات.