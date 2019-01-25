رياضة | برشلونة يرفض الاستعجال في حسم أهم صفقاته

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أكدت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة لا يريد الاستعجال في حسم صفقة ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي الشاب، ويريد تقييم الصفقة بشكل جيد قبل حسمها رسميًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يريد دراسة هذه الصفقة جيداً قبل اتخاذ أي خطوة في المفاوضات بالوقت الراهن، وذلك رغم أن اللاعب مناسب جداً للفريق على الصعيد الرياضي، ويعد من الأهداف الرئيسية للنادي.

وأضاف التقرير أن تكلفة الصفقة ستكون مرتفعة، حيث لن يتخلى أياكس عن اللاعب بأقل من 60 مليون يورو، كما أن وكيل أعماله هو مينيو رايولا المعروف عنه بالمغالاة في المطالب المالية سواء بنسبة عمولته الخاصة أو بالرواتب التي يطلبها لموكليه.

ويحتاج برشلونة التدعيم في بعض المراكز لها الأولوية في الوقت الراهن بدلاً من التعاقد مع محور في خط الدفاع، لاسيما وأن النادي ضم جيسون موريلو لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والذي يوفر العمق المطلوب في الخط الخلفي.

وتعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج من أياكس بشكل رسمي قبل يومين، وأكدت عدة تقارير أن التوجه الآن هو الحصول على خدمات زميله دي ليخت الحائز على جائزة الفتى الذهبي لعام 2018.