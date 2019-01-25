رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 25 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 25 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد لمباراة مهمة يوم الأحد القادم أمام إسبانيول على ملعب باور ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد:-

*نجم ريال مدريد يعلق على تصريحات بيكيه

رد لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد، على التصريحات التي أدلى بها جيرارد بيكيه عقب خسارة برشلونة أمام إشبيلية، يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان بيكيه قد أشار إلى أن برشلونة لا يعطي الأولوية لكأس ملك إسبانيا، وأكد على أن الفريق سيُحاول قلب النتيجة في لقاء الإياب، لكنه إذا فشل في التأهل، فلا مشكلة في ذلك.

وقال فاسكيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تصريحات بيكيه؟ هذا العام قال كلاماً، والعام الماضي كان كلامه مختلفاً، كما هو الحال دائماً".

واختتم فاسكيز تصريحاته بالحديث عن الانتصارين الأخيرين، قائلاً: “نحن في حال أفضل، في البداية كنّا نعاني من أمور لم تكن في صالحنا أبداً، لعبنا بعض المباريات الأخيرة بأحاسيس جيدة، ونريد المواصلة لتحقيق أمور عظيمة”.

*تدريبات مدريد تشهد عودة المصابين

شهدت تدريبات ريال مدريد التي أقيمت اليوم الجمعة، عودة جاريث بيل وماركو أسينسيو استعداداً للمباراة ضد إسبانيول في الجولة 21 الدوري الإسباني.

واقترب بيل واسينسيو من العودة إلى الملاعب، حيث تدرب كلاهما مع بقية المجموعة بشكل طبيعي ، مما يشير إلى إمكانية مشاركتها في مباراة يوم الأحد.

وفاز ريال مدريد يوم أمس الخميس على جيرونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا.

*نجم ريال مدريد يتحدث عن مستقبل مدريد في البطولات

قال لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، إلى أن تقنية الـ"var" قد تم تطبيقها في البطولات الإسبانية هذا العام لأول مرة، ولذا يجب إعطاؤها وقتًا لتفادي الأخطاء، وخاصة إنها هنا لجعل كرة القدم عادلة أكثر.

وقال فاسكيز في حوار صحفي، اليوم الجمعة: "الكأس ودوري الأبطال ؟ أفضل طريقة للمتابعة في المسابقتين هو من خلال لعب مسابقة الدوري بشكل جيد مثلما فعلنا في آخر مباراتين، هكذا تحقق الألقاب، عليك أن تلعب برغبة كبيرة في الفوز في جميع المسابقات".

وبسؤواله .. ريال مدريد عاد ؟ أجاب: "نحن في حال أفضل، في البداية كنّا نعاني من أمور لم تكن في صالحنا أبدًا، لعبنا بعض المباريات الأخيرة بأحاسيس جيدة، ونريد المواصلة لتحقيق أمور عظيمة".

وواصل: "أهمية سولاري ؟ هو من يقرر كل شيء و يقود الفريق، هو من يحوّل العمل الفردي لتستفيد منه المجموعة ، وهو ما سيساعدنا على تحقيق ما نريده جميعًا .. الألقاب".

واختتم بالحديث عن سوق الإنتقالات قائلاً: "لم يتبقى الكثير على غلقها، أفضل تعزيز سنحصل عليه هم المصابين، سنستمتع بعودتهم، لدينا تشكيلة عظيمة".

*سوق المراهنات: يحقق حلم مدريد بإنضمام إيركسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن سوق المراهنات العالمي، يتوقع الصفقات المحتمل قدومها لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، بعدما ارتبط أكثر من لاعب بالانضمام للريال.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، إلى أن سوق المراهنات توقع قدوم الدانماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الانجليزي إلي ريال مدريد بنسبة 3.75 يورو عن كل رهان.

وألمح الموقع، إلي نسبة نجاح انتقال سوسو كانت أعلي من إيركسن، وذلك بسبب صعوبة تعاقد الريال مع لاعب ميلان الايطالي، حيث وصلت النسبة إلي 4.5 يورو عن كل رهان.

وفي السياق ذاته توقع سوق المراهنات، رحيل نجم وسط الفريق إيسكو ألاركون، عن ريال مدريد وأن ينتقل لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بنسبة وصلت إلي 3.4 يورو عن كل رهان.

*عرض مغري من الريال لضم مهاجم توتنهام

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستعد لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع توتنهام للحصول على خدمات هاري كين نجم الفريق.

وكشفت صحيفة "بالون دون" الإسبانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع ١٢٠ مليون يورو بالإضافة للاستغناء عن جاريث بيل مقابل التعاقد مع هاري كين.

كما أشارت تقارير صحفية بأن توتنهام طلب ٣٥٠ مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه مما اضطر فلورنتينو بيريز للتفكير في الاستغناء عن بيل.

ويذكر أن ريال مدريد بحاجه لتعويض غياب رونالدو الذي رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.