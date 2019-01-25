رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 25 يناير 2019

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شهد برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها تجميد سواريز والاقتراب من دي ليخت وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

"برشلونة يهدد سواريز بالتجميد"

هددت إدارة برشلونة الإسباني، اللاعب دينيس سواريز باستبعاده من مباريات الفريق إذا رفض الانتقال إلى ريال بيتيس أو إشبيلية، اللذان عرضا 20 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب نادي برشلونة في التخلص من "سواريز" وبعض لاعبي الفريق للحصول على أكبر عائد مادي من رحيلهم.

وكشفت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن دينيس سواريز يرغب في الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن برشلونة لن يسمح له بالمغادرة على سبيل الإعارة، لأنه يريد بيعه بشكل نهائي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية أن إدارة برشلونة هددت "سواريز" بالتجميد حتى نهاية الموسم إذا لم ينتقل لصفوف أحد فريقي ريال بيتيس أو اشبيلية واللذان عرضا 20 مليون يورو لضمه.

وتواصل إرنستو فالفيردي مع دينيس سواريز وأخبره بضرورة التوصل لحل نهائي، وإلا فإنه لن يُوجه له الدعوة لخوض مباريات برشلونة طيلة ما تبقى من الموسم الجاري.

يذكر أن فالفيردي قد استبعد دينيس سواريز من قائمة برشلونة التي سافرت مساء أمس الأربعاء إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية، ما يؤكد رغبة النادي في التوصل لحل نهائي بشأن هذه الأزمة.

"دي ليخت يوجه رسالة خاصة لبرشلونة"

أعرب ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي عن سعادته بانتقال زميله فرينكي دي يونج لصفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل، كما أعرب عن رغبته بالفوز بالبطولات مع آياكس.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أعتقد أن الجميع يود الذهاب إلى برشلونة ومن الجيد أن ينتقل إليهم دي يونج".

وأضاف: "سنرى كيف ستنتهي بي الأمور لكنني سعيد للغاية في آياكس حتى الآن وأريد الفوز بالبطولات هنا".

واختتم دي ليخت تصريحاته قائلاً : "أعتقد أن حسم انتقال دي يونج لبرشلونة أمر جيد بالنسبة له وأنا أيضًا سعيد لأنه سيضع كل تركيزه في الفترة الحالية على آياكس".

"برشلونة يستقر على التعاقد مع ماتياس"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الاسباني استقر على العلاج الأمثل لمشاكل خط دفاعه، وسيعمل على إصلاحها في القريب العاجل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الكتالوني، يدرس فكرة التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت الصحيفة، أن البارسا مهتم منذ فترة بالتوقيع مع دي ليخت لتعويض جيرارد بيكيه، الذي أوشك على دخوله الـ32 عاماً، حيث أن برشلونة يرى أنه الأنسب لأسلوب النادي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك رغبة من اللاعب الهولندي، أن يكمل اللعب مع زميله المنتقل حديثًا فرانكي دي يونج، ولا يستبعد خيار الذهاب إلى الكامب نو معه.

لكن العقبة الكبرى هي أن الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة للتكلفة المالية، حيث أن سعر اللاعب سيكون حوالي 60 مليون يورو.

"برشلونة يتحدى جوارديولا"

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي نجم مانشستر سيتي دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني الذي يسابق الزمن من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز اقتراب أوتامندي من الرحيل عن صفوف السيتزنز في الوقت الذي يتقدم فيه برشلونة الإسباني السباق لضم اللاعب.

ولم يشارك أوتامندي بصفة دورية مع كتيبة الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم ويقترب اللاعب الذي دخل عامه الثلاثين من المراحل النهائية في مشواره الكروي.

وشارك أوتامندي مع مانشستر سيتي في 18 مباراة بجميع المسابقات هذ الموسم ولم يسجل سوى هدفًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسئولين في برشلونة يسعون لتعزيز خط دفاع الفريق وأن نجم دفاع منتخب الأرجنتين على رادار العملاق الكتالوني.

ويعتمد برشلونة في الوقت الراهن على جيرارد بيكيه مع كليمنت لينجليت أو توماس فيرمالين في الخلف.

يذكر أن برشلونة كان قد أعلن مؤخرا عن الحصول على توقيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم دفاع فريق أياكس أمسترادم الهولندي نظير 75 مليون يورو.

"برشلونة يقترب من صفقة قوية بالصيف"

ذكرت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بضم الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت موقع "جول" العالمي أن برشلونة مستعد لمنافسة باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي للتعاقد مع خوان ماتا والذي يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأشارت شبكة جول إلى أنه بالرغم من أن مانشستر يونايتد يود تجديد عقد ماتا خلال الفترة المقبلة لكن يبدو أن ماتا قد يبحث الرحيل عن صفوف نادي الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة.

ونوهت الشبكة أنه إذا نجح برشلونة في التوصل لاتفاق لضم ماتا فستكون ثالث صفقة يبرمها النادي الكتالوني في شهر يناير بعد ضم الغاني كيفن برنس بواتينج والهولندي فرينكي دي يونج من نادي آياكس الهولندي.

يذكر أن ماتا فشل في التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لتجديد عقده في الفترة الأخيرة.

"الخليفي يتوعد برشلونة"

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستعد لصفع برشلونة الإسباني، بعدما تمكن الأخير من خطف صفقة دي يونج لاعب وسط أياكس أمسترادم الهولندي من الفريق الباريسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية، أن كوتينيو لا يعجبه الوضع في برشلونة، ويريد مغادرة الفريق خلال فترة ميركاتو الصيف المقبل، حيث قالت صحيفة "ماركا" في وقتٍ سابق أنه منذ تألق عثمان ديمبيلي وحجزه مكانا أساسيا في تشكيلة فالفيردي، أجبر كوتينيو على لعب دور ثانوي في الفريق، مما زاد صعوبة الموقف على اللاعب البرازيلي الذي جاء نجما من ليفربول لكن يمكن القول إنه بات حبيس دكة الاحتياط في ملعب كامب نو، منتظرا الفرصة للتعبير عن نفسه.

يذكر أن كوتينيو مرتبط بعقد مع برشلونة حتي يونيو 2023، ولديه شرط جزائي في عقده مع الفريق الكتالوني يبلغ 400 مليون يورو.

"برشلونة يتراجع عن صفقة رابيو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الاسباني، يتجه لتجميد مفاوضاته مع النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، بعد قرار الأخير بعدم رغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن اسم رابيو قد تم ربطه بالانتقال لبرشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي وكذلك في الصيف الماضي، عندما أعرب اللاعب عن عدم رغبته في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة قد جمدت مفاوضاتها مع أدريان رابيو، وهذا بعد تعاقد البرسا مع الموهبة الهولندية الشاب فرينكي دي يونج نجم فريق أياكس.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء توقف المفاوضات هو عدم رغبة أدريان رابيو في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، "احترامًا" للنادي الباريسي، ومن أجل تهدئة الأجواء بعض الشيء.

وكانت إدارة نادي باريس سان جيرمان قد قررت استبعاد أدريان رابيو من المشاركة في تدريبات الفريق الأول، حيث اكتفى طوال الأسبوع الماضي بالتدرب مع الفريق الثاني، بعد مشكلته الأخيرة برفضه تجديد عقده مع النادي الباريسي.

"برشلونة يتعاقد مع صفقة برازيلية"

فجرت تقارير الصحف الاسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توقيع نادي برشلونة الاسباني مع صفقة جديدة خلال الأسبوع المقبل، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" التالونية، فإن برشلونة اقترب من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع اللاعب إيمرسون سوزا جونيور لاعب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والبالغ من العمر 20 عاما.

ويرغب إيريك إبيدال المسؤول الأول عن التعاقدات في برشلونة في حسم الصفقة في الفترة المقبلة، قبل تألق اللاعب وزيادة سعره، نظرًا لاستدعائه للمشاركة مع منتخب البرازيلي ببطولة أمريكا الجنوبية لأقل من 20 عامًا وهو الأمر الذي سيرفع سعره.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيضم اللاعب ثم يقوم بإعارته لريال بيتيس حتي الصيف المقبل، لعدم وجود بطاقة شاغرة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، فالبطاقات الأربع ممنوحة بالفعل لكل من كوتينيو، آرثر، فيدال، مالكوم.