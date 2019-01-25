رياضة | عاصفة برشلونة تجتاح باريس سان جيرمان.. و"فينجر" الحل السحري أمام الخليفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة برشلونة تجتاح باريس سان جيرمان.. و"فينجر" الحل السحري أمام الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إقالة البرتغالي "أنتريو هنريكي" المدير الرياضي.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن الخليفي يدرس الإطاحة بـ"أنتريو هنريكي" المدير الرياضي للنادي بعد فشل حسم صفقة "فرينكي دي يونج" لاعب وسط أياكس أمستردام.

وكان النادي الباريسي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع "دي يونج" لكن برشلونة الإسباني، نجح في الحصول على توقيع اللاعب بعد مناوشات بين الناديين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ثلاثة أسباب تدفع "الخليفي" إلى الإطاحة بـ"هنريكي" من حديقة الأمراء.

وشددت الصحيفة على أنّ فشل التعاقد مع "دي يونج" هو السبب الأول، والثاني هو فشل اقناع "أدريان رابيو" لاعب وسط الفريق بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري؛ والثالث هو نجاح اي سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع "لوكاس باكيتا".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الخليفي" يشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بعد فشل "هنريكي" في المفاوضات مع الثلاثي المذكور.

وأكدت على أنّ الفرنسي "آرسين فينجر" المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، قد يحل محل "هنريكي" في منصب المدير الرياضي.