شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بن عطية يقترب من الرحيل عن يوفنتوس لنادي قطري والان مع التفاصيل

الخليج 365- إقترب المغربي مهدي بن عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الأيطالي من الإنتقال إلى فريق قطري وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية حسبما أكدت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية اليوم الجمعة على لسان الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو.

ويرغب بن عطية في الحصول على فرصة لعب بإنتظام خاصةً أنه من المحتمل أن يقود منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إجراءها في مصر صيف العام الجاري 2019 حيث دفعه هذا السبب للموافقة على عرض نادي الدحيل القطري.

ويعتبر بن عطية رابع الخيارات التي يعتمد عليها الأيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس بعد المخضرمين جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي بالإضافة إلى دانيلي روجاني الذي يحتل الترتيب الثالث للمدافعين.