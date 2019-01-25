شكرا لقرائتكم خبر عن التفوق العربي يطغى على ثاني أيام نصف نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهد اليوم الثاني لمنافسات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تألق عربي لافت وذلك في ختام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة لتظهر الصورة كاملةً وتكتمل أضلاع نصف النهائي بتأهل أصحاب الأرض والمنتخب العربي القطري.

وفي التقرير التالي يسلط معكم موقع الخليج 365 أبرز ماء جاء في مباراتي اليوم :-

نجح المنتخب العربي القطري في إقصاء منتخب كوريا الجنوبية في مفاجأة مدوية لم يكن ينتظرها الكثيرون خاصةً وان الشمشون الكوري يعتبر واحد من المرشحين لنيل اللقب.

ونجح المنتخب القطري في الصمود امام الهجمات الكورية الضارية ونجح في أن يخطف هدف الفوز ليحجز بذلك العنابي تذكرة العبور للدور المقبل.

وكما فعل المنتخب القطري نجح أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي في منح العرب ثاني البطاقات في نصف النهائي وجرد المنتخب الأسترالي من لقبه في لقاء ماراثوني نجح فيه رفقاء إسماعيل مطر في الحصول على مبتغاهم.

وسيضمن وجود قطر والإمارات في نصف نهائي البطولة تواجد طرف عربي في اللقاء الختامي حيث سيتواجه المنتخبان يوم الثلاثاء لتحديد هوية الفائز.

ويطمح كل منتخب منهم في إستكمال الحلم والمنافسة على الأميرة الآسيوية خاصة وانه لم يتبقى سوى القليل لتحقيق الحلم الكبير.