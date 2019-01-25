شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يوضح موقف المصابين ارنولد وفينالدوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الالماني يروجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ليفربول الأنجليزي أن لاعبه الكسندر ارنولد قد تحسن كثيراً ولكن يجب علينا الإنتظار قبل أن نشركه في المباريات حتى تكون الأمور مستقرة وننتظر حصول اللاعب على التصريح الطبي الخاص بمشاركته في المباريات.

وأردف كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي للريدز أنه كان من التهور أن أشرك اللاعب في المباريات السابقة ورد على سؤال هل يكون اللاعب جاهزاً لمباراة لسيتر سيتي يوم الثلاثين من يناير ؟ قائلاً لا اعلم يجب أن نكتشف اولاً جاهزيته وهل بإمكانه تجاهل الألم والتغلب عليه.

وواصل كلوب تصريحاته بخصوص مصابي الفريق وإنتقل للحديث عن متوسط ميدانه الهولندي فينالدوم وأكد أنه الآن أفضل من أي وقت مضى ويسير على البرنامج التأهيلي الذي وضعه الطاقم الطبي للفريق وخاض تدريب معنا اليوم الجمعة وسوف نرى رده فعله وإمكانيه مشاركته في المباريات من جديد.

وأنهى كلوب تصريحاته بخصوص جو جوميز وأكد أن إصابته أخطر ولكنه يتحسن ويجب علينا الأنتظار لبعض الاسابيع للوقوف على مدى تخلصه من الإصابة.

وكان يورجن كلوب قد عاد مع الليفر من دبي بعد إقامة معسكر تدريبي قصير إستمر لعدة أيام إستعداداً للإستحقاقات المقبلة.