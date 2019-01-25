شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو : مواجهة النجم الساحلي قوية ونحتاج دعم جماهير الرجاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي أن الإستعداد لمواجهة فريق نادي النجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم مر بأجواء رائعة.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن الفريق المغربي على دراية قوية بالمنافس ونكن له كل الإحترام والتقدير ولنا تجارب قوية في البطولة لذلك أنني أتوع أن المباراة سوف تكون صعبة على الفريقين وليس على الرجاء فقط.

وأردف " البطولة العربية واحدة من أهم أهداف الرجاء لهذا الموسم ونسعى للذهاب بعيدين في المنافسات خاصةً وأننا خضنا الكثير من المنافسات خلال الفترة القليلة الماضية لكن لاعبوا الفريق تعودوا على هذا الإيقاع وأنتظر منهم مردود جيد غداً.

وأنهى جاريدو تصريحاته أنه يتمنى تحقيق نتيجة جيدة غداً خاصة أن مباراة الإياب سوف تكون صعبة لذلك أدعوا الجماهير أن يحضروا بكثافة إلى الملعب من أجل مؤازرة الفريق بكل قوة