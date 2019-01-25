الامارات | بالفيديو: محلل قناة دبي الرياضية يتعرض لنوبة إغماء بعد الفوز على أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: محلل قناة دبي الرياضية يتعرض لنوبة إغماء بعد الفوز على أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض محلل قناة دبي الرياضية ولاعب المنتخب الوطني السابق عبد الرحمن محمد، إلى نوبة إغماء خلال تحليله لمباراة الأبيض مع أستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، إذ لم يتمالك عبد الرحمن محمد، نفسه فرحاً بالفوز التاريخي الذي وضع المنتخب في المربع الذهبي وسقط على أرضية "الاستوديو".

وطمأن نائب المدير التنفيذي لقنوات دبي راشد أميري، الجمهور على حالة عبدالرحمن محمد، من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقناة، في وقت أظهر مقطع مصور للمحلل الرياضي وهو على سرير الشفاء وتحدث قائلاً: "الحمد لله".