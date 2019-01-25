شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: المقاصة بدون روح.. ومستوى الأهلى تطور كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، أن فريقه لم يكن فى يومه خلال مباراته أمام الأهلى، والتى خسرها بثلاثة أهداف دون رد. وقال يوسف: «لم نكن فى يومنا، وحالة اللاعبين غير طبيعية، لم نخلق أى فرص فى الشوط الأول، فيما كان لاعبو الأهلى لديهم روح وحماس كبير فى الملعب وتصميمهم كان كبيرًا، فيما افتقدنا ذلك». وتابع: «الأهلى تغير بشكل كبير عن الدور الأول، ولاعبوه قدموا مباراة جيدة، ونجحوا فى حصد النقاط الثلاث، وأنا حزين جدا من أداء المقاصة، وأتمنى أن نخرج من هذا الموقف قبل المباراة المقبلة أمام الزمالك».

وأشار «يوسف» إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل تفاديها فى مباراة الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل. وقال: «لا نريد التعرض للهزيمة فى مباراتين متتاليتين، لذا سنقاتل أمام الزمالك من أجل استعادة الانتصارات والحفاظ على فرص التواجد فى المربع الذهبى، خصوصاً فى ظل اشتداد المنافسة بين باقى الفرق فى بطولة الدورى، ولم تعد هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، فكل الفرق تتنافس بمنتهى القوة».

فى شأن مختلف، استقر الجهاز الفنى على الدفع بجون أنطوى بصفة أساسية فى مباراة الزمالك المقبلة، بجانب شيملس بيكلى، وعكف الجهاز الفنى على تجهيز أنطوى خلال الفترة الحالية، من أجل نجاحه فى قيادة خط الهجوم بعد عودته من الإصابة والتى حرمته من المشاركة فى مباراة الأهلى الأخيرة.

كما قرر محمد عبدالسلام، رئيس النادى، صرف مكافأة إجادة للاعبين فى حالة تحقيق الفوز على الزمالك فى المباراة المقبلة، من أجل تحفيز اللاعبين وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التى تعرضوا لها عقب مباراة الأهلى.

وكلف طلعت يوسف معاونيه بسرعة وضع برنامج تأهيلى للوافد الجديد من نجوم المستقبل المدافع أحمد جمال لتجهيزه والدفع به الفترة المقبلة.