شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض الراحة قبل مواجهة بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب رفض إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس، وقرر استئناف التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت الأربعاء المقبل ضمن الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة أمس تدريبات حفيفة للتخلص من آثار الإرهاق على أن يؤدى باقى اللاعبين تدريبات مكثفة لرغبته فى تجهيز كل العناصر للمباراة المقبلة وسيعقد جلال جلسة مع اللاعبين قبل المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة المقاولون. من ناحية أخرى، أنهى مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية إجراءت التعاقد مع الحسينى سمير ظهير أيسر فريق الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية. كان مجلس الإدارة، نجح فى الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من نادى الألومنيوم، وذلك بعد سداد المقابل المادى المتفق عليه.

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