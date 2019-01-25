شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحسم مصير مؤمن سليمان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم مجلس إدارة نادى بتروجت مصير مؤمن سليمان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خلال الساعات المقبلة، بسبب الموقف المتأزم للفريق بجدول الدورى، بعد خسارته الأخيرة من الإسماعيلى بهدف نظيف وتواجده فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من النادى، فإن النية تتجه للتعاقد مع مدير فنى جديد يستطيع إنقاذ الفريق، الذى بات مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية، وعدم قدرة «سليمان» على كسر حاجز الهزائم التى يتلقاها الفريق، والتى جعلته يفقد العديد من النقاط.

ودعا مجلس الإدارة أعضاءه إلى اجتماع طارئ لمناقشة أحوال الفريق وكيفية الخروج من النفق المظلم، فيما ترددت أنباء عن مساعى الإدارة للتعاقد مع أحمد سامى، مدرب فريق النجوم. ويُنتظر أن يصدر النادى بياناً خلال الساعات المقبلة للرد على جميع الاستفسارات التى تتعلق بمصير الجهاز الفنى وخطة إنقاذ الفريق.