العميد يحسم مصير رومارينهو بعد الشباب

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تحسم إدارة نادي الاتحاد رسميا ملف المهاجم البرازيلي رومارينهو، بعد مواجهة الفريق الأول أمام الشباب الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير تحسم إدارة نادي الاتحاد رسميا ملف المهاجم البرازيلي رومارينهو، بعد مواجهة الفريق الأول أمام الشباب الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستحدد قرارها النهائي بشأن استمرار رومارينهو مع الفريق، أو النظر للعرض المقدم من نادي كورينثيانز البرازيلي الذي يرغب الظفر بخدمات اللاعب، مقابل شراء عقده بما يقارب 20 مليون ريال حصة نادي الاتحاد، وستتضح الصورة كاملة نهاية الأسبوع القادم. من جانب آخر، يشارك النجم الدولي فهد المولد في تدريبات الفريق الاتحادي اليوم، بعد خضوعه للراحة بقرار من الجهازين الإداري والفني، عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا، إذ سيضع المدرب بيليتش اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية والأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الشباب القادمة، من خلال المناورة التي سيجريها في الحصة التدريبية اليوم، ويهدف بيليتش لاختيار العناصر والنهج الفني المناسب الذي يكفل لفريقه الفوز، وحصد نقاط المواجهة.



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