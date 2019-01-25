شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لقاءات دور نصف نهائي أمم آسيا 2019.. وموعد النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ‏ اليابان × إيران ‏ الاثنين القادم , 28 يناير ‏ 5:00م, بتوقيت مكة ‏الإمارات × قطر ‏ الثلاثاء القادم , 29 يناير ‏ 5:00م, بتوقيت مكة ‏—— ‏ النهائي ‏الجمعة القادمة 1 فبراير ‏ 5:00م بتوقيت مكة



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