شكرا لقرائتكم خبر عن غاريدو: سنخوض مباراة النجم بـ «تركيز كبير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه بالنجم الساحلي التونسي غدًا السبت في ذهاب مباريات دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بأن فريقه يعاني من كثرة المباريات التي خاضها في الأونة الأخيرة، والأهم بأن الرجاء حقق التأهل لربع نهائي كأس زايد وكأس الكاف ونهائي السوبر الأفريقي.

وأضاف: «ما نقوم به في هذه الوقت هو محاولة استعادة اللياقة البدنية للاعبين كلما أتيحت لنا الفرصة وهناك برنامج عمل ذهني وبدني نلتزم به من أجل أن نحافظ على تنافسية الفريق».

وأكد غاريدو في المؤتمر الصحفي بأن لقاء ربع النهائي مهم بالنسبة لهم، وكأس زايد للأندية الأبطال مسابقة يراهنون عليها كثيرا وما عليهم فعله هو العمل بجدية لضمان البقاء في هذه المنافسة، وأن أول خطوة هي خوض مباراة الغد بتركيز كبير أمام خصم لديه لاعبين بمقومات كبيرة.

وعن تحضيرات اللاعبين للقاء أكد حارس مرمى الرجاء، محمد بوعميرة، بأنهم يعون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويحاولون تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد بأن التحضيرات كانت جدية نظرا لأهمية اللقاء ولضمان الفوز ولعب مباراة الإياب بتونس بفرص أكبر.

ومن جهته، قال الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي بأن استعدادات الفريق لمباراة غد كانت عادية وبدأت منذ حوالي ثلاثة أسابيع تخللتها مجموعة من اللقاءات المهمة.

وفي إجابته على سؤال حول لعب الرجاء خارج قواعده، قال مدرب النجم: «أظن أن اللاعبين محترفون ومعتادون على اللعب في البطولة المحترفة المغربية، وبالتالي يعتبر اللعب خارج الدار البيضاء شيئا عاديا، وبالإمكان طرح السؤال على لاعبي الرجاء فربما لديهم رأي آخر، وبالنسبة لفريقي فنحن سعداء باللعب في الملعب الأوليمبي بالرباط».

وعن توقعاته بالنسبة لمستوى مباراة الغد قال روجيه: «إستراتيجيتنا مبنية على تحقيق الانتصار، وأظن أنها ستكون مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين وتعد بمستوى كبير ومتعة للجمهور».

من جانبه أوضح أمين الشرميطي لاعب النجم الساحلي بأن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة وهذه المباراة مهمة جدا بالنسبة له ولزملائه، وهدفهم تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب «حتى تتاح لهم الفرصة للعب بأريحية بسوسة في مباراة الإياب».