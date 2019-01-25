شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين للعبة FIFA19 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة EA العالمية عن إطلاق بطولة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين وذلك في لعبة فيفا الشهيرة ليتم بذلك إضافة الدوري إلى EA SPORTS 19 Glopal Series، حيث تقدم للاعبين في السعودية الفرصة للتنافس وتمثيل أندية الدوري السعودي للمحترفين، كما تتيح للاعبين الفرصة للحصول على نقاط التصنيف والتي تؤهلهم للمشاركة في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية.

وصرح رئيس الاتحاد الأمير فيصل بن بندر عن الفخر بالشراكة مع شركة EA ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتطوير الرياضات الإلكترونية في السعودية كما سيضيف تواجد أندية الدروي السعودي للمحترفين في الدوري الكثير من المتعة والمتابعة لما يحتله الدوري السعودي من شهرة واسعة إقليميا.

وسيبدأ الدوري الإلكتروني في منتصف شهر فبراير وذلك على جهازي البلايستيشن 4 والإكس بوكس، وسيتنافس اللاعبون لمدة ثلاثة أشهر بحيث تقام جولات الدوري بين أندية الدوري السعودي للمحترفين في شهر فبراير ومارس وأبريل على أن يقام الكأس والذي سيشارك به أفضل 8 أندية في شهر مايو.