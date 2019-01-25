شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقصي أستراليا حاملة اللقب .. وتلعب مع قطر في نصف النهائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بلغت الإمارات العربية المتحدة المضيفة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزها على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر ، اليوم على استاد هزاع بن زايد في العين.
وسجل علي مبخوت الهدف (68)،وتلعب الإمارات الثلاثاء المقبل في نصف النهائي مع قطر الفائزة اليوم أيضا على كوريا الجنوبية 1-صفر.
وفي المباراة الثانية من دور الأربعة،تلتقي إيران مع اليابان الاثنين المقبل.
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