شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقصي أستراليا حاملة اللقب .. وتلعب مع قطر في نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغت الإمارات العربية المتحدة المضيفة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزها على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر ، اليوم على استاد هزاع بن زايد في العين.

وسجل علي مبخوت الهدف (68)،وتلعب الإمارات الثلاثاء المقبل في نصف النهائي مع قطر الفائزة اليوم أيضا على كوريا الجنوبية 1-صفر.

وفي المباراة الثانية من دور الأربعة،تلتقي إيران مع اليابان الاثنين المقبل.