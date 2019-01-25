الزمالك يعلن ضم «زيزو» من مورينسى البرتغالى

أعلن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك إنه تم التعاقد مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق مورينسى البرتغالى، لمدة ثلاث مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وسبق أن خاض أحمد سيد الشهير بـ”زيزو” أكثر من تجربة احترافية حيث لعب فى صفوف ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي مورينسي البرتغالى، ويبلغ لاعب الزمالك الجديد 23 عاما ، حيث انه من مواليد 10 يناير 1996.

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