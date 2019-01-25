شكرا لقرائتكم تصاعد أزمة شيكابالا والزمالك بسبب زغيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، رغبته فى الساعات الماضية بالانضمام إلى الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى.

جاءت تجديد رغبة شيكابالا فى الانضمام لزعيم الثغر لسببين أولهما العلاقة الجيدة مع النادى السكندرى من جانبه سواء مع الجهاز الفنى أو اللاعبين خاصة لتواجد أكثر من لاعب سبق له اللعب للزمالك والسبب الثانى يكمن فى حصوله على موافقة من الاتحاد السكندرى فى تحمل التكلفة المالية فى قطع إعارته من أبولون سميرنى اليونانى بعد طلب الأخير الحصول على مقابل مالى نظير الموافقة على قطع الإعارة.

وقوبلت رغبة شيكابالا مجددا بالرفض من جانب مسئولى الزمالك باختيار نادى آخر بخلاف الاتحاد، وفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فأن هناك مساعى ودية من جانب مسئولى الاتحاد لمحاولة حل الأزمة للحصول على خدماته قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.