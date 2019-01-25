انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد عبور أستراليا.. الإمارات تواجه قطر في كأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 09:51 مساءً - ضرب منتخب الإمارات موعداً مرتقباً مع نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم؛ إثر فوزه على أستراليا، مساء الجمعة، بهدف نظيف في آخر لقاءات دور الثمانية.

وفشل المنتخب الأسترالي، حامل لقب النسخة الأخيرة، في ترجمة الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استغل الإماراتي علي مبخوت خطأً دفاعياً "كارثياً" من الأستراليين، لينفرد بالحارس ويودعها في الشباك، معلناً تقدم منتخب بلاده بهدف وحيد.

وكان منتخب الإمارات قد بلغ دور الثمانية بفوز بشق الأنفس على حساب قيرغيرستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية، في حين احتاجت أستراليا لركلات الترجيح لإقصاء أوزبكستان في ثمن النهائي.

يُذكر أن هذه هي النسخة القارّية الأولى التي يشارك فيها 24 منتخباً، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على مشاركة 16 منتخباً حتى النسخة الماضية؛ حيث تأهّل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثالث، إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الآسيوية انطلقت عام 1956، ويُعدّ المنتخب الياباني أكثر المتوَّجين بلقبها (4 مرات)، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.