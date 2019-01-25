شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الدنماركي يجرد فرنسا من لقب مونديال الأندية والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح المنتخب الدنماركي لكرة القدم في التأهل والعبور إلى نهائي كأس العالم اليوم الجمعة وذلك بفوزه على المنتخب الفرنسي حامل اللقب حيث إنتهت المباراة بفوز الدنماركيون بنتيجة ثمانية وثلاثين مقابل ثلاثين (38-30) لحساب مباريات الدور نصف النهائي.

ونجح المنتخب الدنماركي في إنهاء الشوط الأول بالتقدم على تظيره الفرنسي بنتيجة واحد وعشرين هدفاً مقابل خمسة عشر هدفاً (21-15) وفي الشوط الثاني تطور أداء المنتخب الفرنسي وحاول لاعبوه العودة للمباراة لكن المنتخب الدنماركي نجح في إقتناص الفوز.

وينتظر منتخب الدنمارك الفائز من مباراة المانيا والنرويج في نهائي البطولة في الوقت الذي سيلعب فيه المنتخب الفرنسي مع الخاسر من نفس اللقاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.