الان تتابع مربع آسيا يكتمل .. الإمارات وقطر وجها لوجه .. و الكومبيوتر الياباني أمام “شيفرة” إيران #الامارات_استراليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

تأهلت منتخبات إيران واليابان والإمارات وقطر إلى الدور النصف النهائي كأس أمم اسيا 2019، التى تستضيفها الإمارات على ملعب “هزاع بن زايد”.

و بهذا يكون المربع الذهبي للبطولة قد اكتمل ، بعد أن استطاعت المنتخبات الأربعة الوصول للدور قبل النهائى بعد ماراثون طويل فى المنافسات انتهت فى دور الربع النهائى، ونجح منتخب إيران فى الفوز على الصين وفاز منتخب اليابان على فيتنام.

بينما فاز المنتخب الإماراتى على أستراليا، وهزم منتخب قطر نظيره كوريا الجنوبية.

و من المنتظر أن يلتقى منتخب إيران مع اليابان يوم الاثنين المقبل فى تمام الرابعة عصرا، بينما يواجه منتخب الإمارات نظيره القطرى يوم الثلاثاء فى تمام الرابعة عصرا.

وتُقام مباراة إيران واليابان، يوم الإثنين المقبل، على إستاد هزاع بن زايد في نادي العين، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت أبوظبي.

و تقام مباراة الإمارات وقطر، يوم الثلاثاء، على إستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت أبوظبي.