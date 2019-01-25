شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لجمهور نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه أيمن عبدالعزيز، المدرب العام لنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، مخاطبًا جماهير القلعة البيضاء بمساندة ودعم الفريق الفترة المقبلة.

وقال عبدالعزيز، في تدوينة عبر «تويتر»: «رسالة إلى جمهور الزمالك العظيم نحتاج دعمكم بشدة في الفترة المقبلة فتواجدكم في الملعب يعطينا الدافع للقتال والحسم».

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز أمس، بثلاثة أهداف لكل فريق.

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