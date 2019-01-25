شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بالدوري بمشاركة جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته المسائية اليوم الجمعة على ملعب النادي ضمن برنامجه التحضيري لمواجهة مصر المقاصة، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية، عقب حصوله على راحة من المران قبل الأخير استعدادًا للقاء بيراميدز الذي أقيم أمس في الدوري الممتاز، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، بسبب الإيقاف.

وخاض الثنائي جنش وعمر صلاح حارسا مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف جورتز مدرب الحراس.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة الثلاثاء .

وكان الزمالك تعادل أمام بيراميدز 3-3 أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري الممتاز، والذي شارك خلاله عماد السيد حارس مرمى الفريق بسبب إيقاف «جنش».

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