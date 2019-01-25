شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يتعاقد مع حارس الأردن عامر شفيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرياض)

قعت إدارة نادي الفيحاء السعودي اليوم (الجمعة) عقدا مبدئيا مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن عامر شفيع لمدة 6 أشهر عقب اتفاقها مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الفيحاء على تويتر أن الدولي الأردني «سيصل إلى السعودية خلال اليومين القادمين لإكمال اجراءات التوقيع الرسمي».

وشارك شفيع، مع منتخب النشامي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا بالإمارات العربية حيث ودع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح أمام فيتنام بعد تعادلهما 1-1 الأحد الماضي.

ومثل شفيع الذي يعتبر من أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية، أندية الفيصلي اليرموك والوحدات وشباب الأردن وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.

يذكر ان نادي الفيحاء قام بالتعاقد مع المخضرم شفيع عقب تأكد إصابة حارسه الكولومبي كريستيان بونيا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد مرور 16 مرحلة.