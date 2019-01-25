الإمارات تتأهل للدور قبل النهائى لكأس آسيا وتواجه قطر

تأهل منتخب الإمارات للدور النصف النهائى فى كاس أمم أسيا 2019 بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس آسيا.

أحرز علي مبخوت الهدف الوحيد فى المباراة بعد استغلال خطأ دفاعى فادح من لاعب أستراليا الذى قام بتمرير الكرة لحارس المرمى خطفها مبخوت محرزا هدف الفوز للأبيض.

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