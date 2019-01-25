شكرا لقرائتكم إيهاب جلال لـ إبراهيم حسن: أنت فاشل وأنتظر ظهورك فى بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أنه لا يمانع عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى تدريب الفريق البورسعيدى مره أخرى وجاء قائلا " أنتظر ظهور ابراهيم حسن فى بورسعيد " .

وأضاف إيهاب جلال خلال تصريحات إذاعية ، أن إبراهيم حسن مدير الكرة السابق لفريق المصرى ، ليس لديه أى تاريخ فى مسيرته الكروية ولكن التواجد والظهور بسبب شقيقه الذى يتواجد معه بجميع المناسبات .

وكان إبراهيم حسن قد صرح عقب تعادل بيراميدز مع الزمالك، أن شقيقه حسام حسن مدرب كبير مما جعل بيراميدز فريق يخشاه الجميع ، والدليل أن "مدرب المصري بكى من الفرحة عقب التعادل معنا ولاعبي الزمالك رقصوا بالفرح في غرفة الملابس بعد التعادل معنا أيضاً".

وطالب إيهاب جلال من إبراهيم حسن ، التركيز مع فريقك أفضل ،موجها رسالة الي مدير الكرة السابق لبيراميدز " مش كل ما تفشل في أي مكان، تخرج تحول الفشل للحديث عن الآخرين".

ووافق أيهاب جلال على المقارنه بينه وبين ابراهيم حسن خلال مسيرته كمدرب ونرى من هو الأفضل، أما في حالة رغبتك في المقارنة بيننا كلاعب، فأنت شاركت في سنواتك الأخيرة بسبب شقيقك فقط".

وأشار إيهاب جلال أنه سعيد بفوز فريق المصرى البورسعيدى اليوم أمام المقاولون العرب وظهور الفريق بشكل جيد .

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .