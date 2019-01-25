شكرا لقرائتكم فيديو.. الإمارات تتجاوز أستراليا وتتأهل لنصف نهائى كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد منتخب الإمارات للدور قبل النهائى لكاس أمم أسيا 2019 بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس آسيا.

أحرز علي مبخوت الهدف الوحيد فى المباراة بعد استغلال خطأ دفاعى فادح من لاعب أستراليا الذى قام بتمرير الكرة لحارس المرمى خطفها مبخوت محرزا الهدف الأول للمنتخب الإماراتى.

انتهى الشوط الأول بين منتخبي الإمارات وأستراليا بالتعادل السلبي وسط حضور جماهيرى كبير من جانب الشعب الإماراتى التى ساندت الفريق حتى انتهاء اللقاء.

من المنتظر أن يواجه المنتخب الإماراتى منتخب قطر فى مباراة الدور قبل النهائى المحدد لها الثلاثاء المقبل فى تمام الرابعة عصرا.

حارس الإمارات يتصدى للكرة

رأسية من إسماعيل مطر

لقطة من اللقاء

مرور من الحمادى

هجمة للإمارات