شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة أرسنال ضد مانشستر يونايتد.. الننى بديلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من أوناى ايمرى وأولى جونتار سولشاير المديران الفنيان لفريقى أرسنال ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين فى المباراة التى تجمعهما فى العاشرة إلا خمس دقائق على ملعب "الإمارت"، فى الدور الرابع لكأس الإتحاد الإنجليزى. وتواجد الدولى المصرى محمد الننى على دكة بدلاء الجانرز فى لقاء اليوم. أرسنال حراسة المرمى: بيتر تشيك خط الدفاع: ميتلاند-نيلز - سوكراتيس - كوسيلنى - كولاسيناتش خط الوسط: توريرا - تشاكا - رامسى خط الهجوم: أيولى - أوباميانج - لاكازيت

تشكيل أرسنال مانشستر يونايتد حراسة المرمى: روميرو خط الدفاع: يونج - ليندلوف - بايلى - لوك شو خط الوسط: بوجبا - ماتيتش - هيريرا خط الهجوم: لينجارد - لوكاكو - سانشيز

تشكيل مانشستر يونايتد

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