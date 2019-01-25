شكرا لقرائتكم الفيحاء يتفق مع السويدي ناهير بيسارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع صانع اللعب السويدي ناهير بيسارا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، حيث سيصل اللاعب مساء يوم الجمعة إلى السعودية لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد الرسمي.

وقال الفيحاء في بيان صحافي نشره على موقعه الرسمي، يوم الجمعة: بيسارا "29 عاما" مثل الفئات السنية للمنتخب السويدي وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي اسيريسكا السويدي، ثم انتقل الى نادي هاماربي السويدي، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج السويد مع نادي غوزتيبي التركي، بعد ذلك انتقل إلى نادي أوريبرو السويدي موسم 2017-2018 حيث لعب مع أوريبرو خلال آخر موسمين 81 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 22.