فيكتور موزيس من تشلسي إلى فنربغشه بالإعارة

اسماء السيد - أعلن نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم الجمعة إنتقال لاعبه الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربغشه التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020.

وأكد النادي اللندني إنتقال لاعبه في بيان جاء فيه "إنضم فيكتور موزيس اليوم إلى فنربغشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل بعد عقده بالإعارة في تركيا".

وانضم موزيس (28 عاما) إلى تشلسي في عام 2012 قادما من مواطنه ويغان، وشارك في احراز "البلوز" لقب الدوري الانكليزي الممتاز موسم 2016 - 2017 وكأس انكلترا 2018. كما تمت اعارته إلى كل من ليفربول، ستوك سيتي ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشلسي.

وخسر اللاعب النيجيري مركزه كأساسي في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي.

ولم يخض موزيس أي مباراة بالقميص الزرقاء منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بعدما كان لعب ست مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

ومدد موزيس عقده في آذار/مارس 2017 في صفوف تشلسي حتى نهاية موسم 2020-2021.